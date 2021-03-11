Людиново, Калужская область, 11 марта, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Руководитель отечественной музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев предложил проект памятника героям-подпольщикам из калужского Людиново, боровшимся с гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщает 11 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Фото Владислава Шапши в социальной сети ВКонтакте» Губернатор Владислав Шапша и певец Николай Расторгуев.

«Состоялась неформальная встреча с лидером группы «Любэ», народным артистом России Николаем Расторгуевым. Патриотическая тема близка Николаю Вячеславовичу и в творчестве, и в общественной деятельности, он президент благотворительного фонда. Подвиг Людиновских подпольщиков, молодых ребят, которые погибли смертью храбрых, приближая победу над фашистами, вдохновил Николая. При его участии были сняты художественный и документальный фильмы про героев-людиновцев. Николай поделился идеей установить в Калужской области памятник Людиновским подпольщикам, — написал в социальных сетях Владислав Шапша.

Город Людиново был захвачен немецко-фашистскими войсками в начале октября 1941 года. Почти два года в оккупированном городе бесстрашно действовало комсомольское подполье, которое возглавил Алексей Шумавцов. В Людиново работает Музей комсомольской боевой славы имени героев Людиновского подполья. В 1960 году в центре города был установлен памятник «Героям-комсомольцам, отдавшим жизнь за счастье народа».

Певец Николай Расторгуев стал продюсером художественного фильма «72 часа», в основу которого была положена история молодёжного подполья в Людиново. Фильм вышел на экраны в 2016 году. Лидер группы «Любэ» Расторгуев также принял участие и в создании документального фильма комсомольцах-подпольщиках «Людиновские орлята». Премьера ленты состоялась 2017 году.