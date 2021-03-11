Оренбург, 11 марта, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Оренбурге в областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII — XX веков» из собрания Русского музея. Оренбуржцы впервые могут увидеть картины из фондов всемирно известного Государственного Русского музея благодаря культурной платформе «АРТ-ОКНО» и фонду «Искусство, наука и спорт», сообщает минкультуры региона.

Минкультуры Оренбургской области На выставке «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII – XX веков»

На выставке представлено 67 работ известных художников Алексея Антропова, Владимира Боровиковского, Константина Маковского, Бориса Кустодиева, а также женщин-художниц Анны Остроумовой-Лебедевой, Натальи Гончаровой и других.

«На этой выставке присутствуют шедевры, которые ради этого проекта на время покинули свои «родные экспозиции». Выставка получилась камерная, но тем она и интересна», — сказала ведущий научный сотрудник, ответственный хранитель фонда живописи второй половины XX — начала XXI века Государственного Русского музея Альфия Низамутдинова.

Директор по коммуникациям, руководитель программы «Развитие регионов» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Николай Троцкий признался, что с Оренбуржьем сложились добрые партнёрские отношения. «Мы и далее будем делать всё возможное, чтобы традиция встречи с прекрасным в Оренбуржье продолжалась», — пообещал он.

Напомним, ранее благодаря благотворительному фонду в Оренбурге были организованы выставки из собрания Государственного Эрмитажа «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков» и «Шедевры русской живописи» из собрания отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Добавим, выставка «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII — XX веков» будет работать до 27 июня 2021 года. Бесплатные билеты можно получить на сайте культурной платформы «АРТ-ОКНО».