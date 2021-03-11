Ташкент, , 09:42 — REGNUM Первую партию вакцины AstraZeneca министерство здравоохранения Узбекистана получит 15−20 марта. Об этом заявил глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев, сообщает агентство Kun.uz.

Вакцина будет доставлена в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX. Объем первой партии составит 660 тыс. доз вакцины.

По его словам, минздрав республики также планирует закупить миллион доз российской вакцины «Спутник V» и еще столько же доз узбекистанско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC 2001.

Юсупалиев отметил, что в Узбекистане проведена подготовительная работа для начала вакцинации. Организована работа специальных складов и автомобилей для хранения и перевозки вакцины.

Власти республики направили 6 млрд сумов ($572 тыс.) на закупку специальных шприцов для вакцинации.

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