Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 09:42 — REGNUM В Ростовской области на внеочередном пленарном заседании Каменск-Шахтинской городской думы избрали сити-менеджера. Большинство присутствующих проголосовало за кандидатуру Владимира Шевченко.

Во второй тур конкурса на замещение должности главы администрации Каменска-Шахтинского действующий глава администрации Каменского района Шевченко вышел вместе с заместителем главы администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Владимиром Голубовым. За кандидатуру Шевченко проголосовали 14 народных избранников из 18 присутствующих.

К исполнению своих обязанностей сити-менеджер приступит с 19 марта 2021 года. Контракт рассчитан до сентября 2025 года.

ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2020 года подал в отставку глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов. Он подал заявление на увольнение после незапланированного приезда в город донского губернатора Василия Голубева.

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