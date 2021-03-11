Джакарта, , 09:41 — REGNUM Бывший инспектор полиции в Индонезии Наполеон Бонапарт был приговорен к четырем годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 млн индонезийских рупий за взятку, сообщает Detik.

Наполеон был признан виновным в получении взятки в размере 370 тысяч долларов США и 200 тысяч сингапурских долларов.

Инспектор получил взятку за помощь в возвращении в страну обвиняемого в мошенничестве Джоко Тьяндре. Судья заявил, что Наполеон намеренно написал в иммиграционную службу, чтобы та стерла имя Джоко Тьяндры из системы. Следствие доказало, что из-за действий Наполеона Джоко Тьяндра смог въехать в Индонезию из Малайзии через Понтианак.

Приговор оказался выше требований прокуратуры. Ранее прокурор потребовал для Бонапарта трёх лет тюрьмы и штрафа в размере 100 млн индонезийских рупий.