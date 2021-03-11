Барнаул, , 09:41 — REGNUM В Алтайском крае рассчитывать на бесплатную юридическую помощь смогут лишь 20 педагогов из 31 170 работников общего и дошкольного образования. При этом разработчики соответствующего законопроекта — депутаты фракции «Единая Россия» в местном парламенте — еще и ограничили круг тем, с которыми учителя смогут обращаться. Есть и другие нюансы. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов.

По его словам, на бесплатную юридическую помощь, согласно тексту законопроекта, педработники вправе рассчитывать лишь по вопросам, связанным с защитой их чести, достоинства и деловой репутации. Это сразу же резко ограничивает возможности применения закона.

«Вот если бы, к примеру, речь шла о вопросах, связанных с начислением и выплатой зарплаты, коих у педагогов в Алтайском крае чрезвычайно много — это было бы совсем другое дело, а так — закон ради закона», — считает парламентарий.

По словам Александра Молотова, также законопроект как следует из пояснительной записки, распространяется только на педагогов, работающих в школах и детских садах.

«Получается, что бесплатно защищать честь и достоинство работников вузов и ссузов не планируется — то ли, как считают разработчики законопроекта, на честь и достоинство этой категории педработников никто не посягает, то ли они, по мнению единороссов, все настолько состоятельны, что могут защитить свои честь и достоинство за свой счёт», — прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия».

Учитывая то, что бюджету Алтайского края (как опять же сказано в пояснительной записке), такая помощь будет ничего не стоить, Александр Молотов не удержался от сарказма:

«Вот такой вот замечательный закон предложили единороссы. Закон, которым за год, по их же собственным расчётам, смогут воспользоваться аж 20 человек! Зато шуму по поводу его принятия в СМИ от представителей ЕР было и есть столько, как будто им 220 000 человек воспользуются.

По сути же этот закон — очередная попытка ЕР показать себя главной радетельницей за права педагогов и одновременно увести от решения их реальных проблем. Таких как низкий уровень зарплаты и её структура, порядок её начисления, вынужденная работа на полторы-две ставки, снижение доплат за классное руководство и многое другое…

Однако для решения этих проблем нужна собственная политическая воля, которой у фракции ЕР, давно превратившейся в послушный механизм претворения в жизнь решений краевых органов исполнительной власти, к сожалению, не наблюдается».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-декабре 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 29 983 рубля.

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