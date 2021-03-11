Гуандун, 11 марта 2021, 09:41 — REGNUM Строительство новой ракетной производственной базы началось в районе Наньша города Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Ожидается, что производственная база площадью около 40 га, расположенная в устье реки Чжуцзян, сможет производить более 30 ракет-носителей ежегодно после начала работ в начале 2022 года.
Заместитель председателя компании Beijing CAS Aerospace Exploration Technology Co Чжэн Цзюнь, заявил, что его компания будет и дальше расширять свое сотрудничество с районом Наньша, чтобы обеспечить скорейшее завершение проекта в ближайшие месяцы.
Он добавил, что город создаст первый в стране коммерческий аэрокосмический промышленный парк и поможет предприятиям в Гуанчжоу и близлежащих городах модернизировать свои промышленные структуры в ближайшие годы.