Гуандун, , 09:41 — REGNUM Строительство новой ракетной производственной базы началось в районе Наньша города Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается, что производственная база площадью около 40 га, расположенная в устье реки Чжуцзян, сможет производить более 30 ракет-носителей ежегодно после начала работ в начале 2022 года.

Заместитель председателя компании Beijing CAS Aerospace Exploration Technology Co Чжэн Цзюнь, заявил, что его компания будет и дальше расширять свое сотрудничество с районом Наньша, чтобы обеспечить скорейшее завершение проекта в ближайшие месяцы.

«Этот объект поможет продвигать исследования и разработки, производство и генеральную сборку самолетов и космических аппаратов в районе Наньша и превратить Гуанчжоу в одну из крупнейших производственных баз аэрокосмической промышленности Китая», — сказал Чжэн на церемонии открытия.

Он добавил, что город создаст первый в стране коммерческий аэрокосмический промышленный парк и поможет предприятиям в Гуанчжоу и близлежащих городах модернизировать свои промышленные структуры в ближайшие годы.