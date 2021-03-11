Уфа, , 09:43 — REGNUM 130 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Сообщается, что всего в Башкирии выявили 30 052 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 24 322 человека, в том числе победили вирус за минувшие 24 часа 222 человека.

В больницах продолжают лечение 292 пациентов с COVID-19, а 5130 человек лечатся на дому.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. Всего же в регионе скончались 308 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 марта в республике выявили 132 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Плазму крови с антителами получили более 10 тыс. москвичей