Токио, , 09:40 — REGNUM Компании Nintendo и Build-A-Bear Workshop проведут совместное событие-кроссовер в игрe Animal Crossing: New Horizons. Об этом 10 марта сообщило издание gameinformer.

По словам разработчиков, геймеры получат доступ к новой «полной веселья коллекции, которая будет интересна всем возрастам». Вероятно, в рамках ивента в Animal Crossing добавят знаменитые плюшевые игрушки от Build-A-Bear.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярный симулятор жизни, разработанный японской компанией Nintendo. Его релиз состоялся в марте 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели фильма Mortal Kombat впервые показали Кабала

Читайте развитие сюжета: Игроки World of Warcraft смогут ездить верхом на ходячем дереве