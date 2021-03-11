Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM Спасатели в Бурятии приступили к проведению противопаводковых мероприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС республики, на затороопасных участках реки Селенга в настоящее время ведутся ледорезные работы.

Всего определены девять опасных участков, где прогнозируется возможность образования заторов. Для исключения подобных ситуацией и подтопления населённых пунктов, во льду прокладывается траншея глубиной до 60 см. Во время ледохода она позволит избежать заторов.

«Данное превентивное мероприятие, связанное с безаварийным прохождением паводковых вод, проводится в республике с 2011 года. За эти годы этот превентивный метод доказал свою эффективность в борьбе с весенним половодьем и безопасность для окружающей среды», — отметили в управлении.

Всего на эти работы в 2021 году выделены 5,9 млн рублей. Кроме того, в республике проводятся руслоочистительные и берегоукрепительные работы, призванные защитить жителей от паводка.