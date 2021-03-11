Москва, , 09:39 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра». Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе правительства.

«Основная задача фонда — помогать детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуются особое лечение и дорогостоящие препараты», — говорится в сообщении.

Отмечается, всего в текущем году в федеральном бюджете на финансирование фонда предусмотрено 60 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Средства в этот фонд будут поступать с уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 15% для тех граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. По оценкам, это порядка 60 млрд рублей в год. Эти деньги будут тратиться на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе для тяжелобольных детей.

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