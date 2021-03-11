Рязань, , 09:41 — REGNUM Режим самоизоляции для пожилых граждан снова продлевается в Рязанской области. Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора, сообщает 11 марта пресс-служба правительства области.

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Режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет и рекомендация его соблюдения для граждан с хроническими заболеваниями продлевается по 28 марта. Также особый режим работы продолжает действовать в организациях социального обслуживания до 12 апреля.

В Рязанской области на 10 марта зарегистрированы 4 882 случая заражения коронавирусом среди граждан в возрасте от 65 до 80 лет.