Новосибирск, , 09:38 — REGNUM В Новосибирске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Она организована на базе государственных медицинских организаций. Об этом сообщает мэрия города.

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Уточняется, что препарат «Спутник V» вводят в прививочном кабинете поликлиник после осмотра медиком по предварительной записи. Прививку делают двукратно с интервалом в 21 день.

«Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», — отмечают в городской администрации.

Противопоказания для введения компонента II: тяжёлые поствакцинальные осложнения на введение компонента I вакцины (анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и т.д.).