Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:39 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) организовали 30 пунктов временного размещения в период весеннего половодье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В случае ЧС во время паводка пункты смогут принять до 8 389 человек, уточнили в мэрии.

Также в городе проводят информационную работу с населением, ведётся мониторинг паводковой ситуации на водоёмах. Проверяются гидротехнические сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок в Свердловской области может начаться уже 18 апреля 2021 года.

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