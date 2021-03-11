Майкоп, , 09:36 — REGNUM Выездное заседание комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «О мерах по обеспечению опережающего социально-экономического развития Республики Адыгея» проходит в Адыгее, в его рамках 10 марта представители Совфеда осмотрели отремонтированные по индивидуальной программе учреждения культуры в Республике. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Здание правительства Республики Адыгея Фото Алексея Гусева

Делегацию комитета Совфеда возглавил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских. Также в состав делегации входят сенаторы от Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков. Сенаторы начали рабочую поездку 10 марта в Тахтамукайском районе с посещения объектов, которые были реконструированы в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея. С результатами проделанной работы сенаторов по поручению главы РА Мурата Кумпилова ознакомил премьер-министр РА Геннадий Митрофанов.

Представители Совета Федерации осмотрели здания дома культуры в поселке Яблоновский и культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем, где завершился капитальный ремонт. На эти цели направлено свыше 110 миллионов рублей.

Дом культуры «Факел» в поселке Яблоновском дом культуры с середины 1990-х годов находился в частной собственности и по назначению не использовался. Усилиями властей ДК удалось вернуть муниципалитету, проект его реконструкции вошёл в индивидуальную программу развития региона. Теперь на базе Дома культуры создан современный культурно-досуговый центр с концертным залом на 290 посадочных мест.

В КСДЦ п. Энем работает 32 клубных формирования, где занимаются более 700 участников. В Центре расположен музей, который включает четыре экспозиции, более пяти тысяч экспонатов, а также модельная библиотека с общим книжным фондом 14 589 единиц. Здание культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем было построено в 1980 году и требовало капитального ремонта.

При ремонте двух домов культуры строители перекрыли кровлю, заменили двери и окна, отремонтировали фасад. Также проведена внутренняя отделка помещений, заменены инженерные коммуникации, установлена пожарная система, видеонаблюдение, предоставлен доступ к сети Интернет. Концертные залы оснащены современным световым и звуковым оборудованием. Центр в Энеме в 2020 году выиграл конкурс и получил от Фонда кино 5 млн рублей на оборудование кинозала.

И Дом культуры в п. Яблоновском, и КСДЦ в п. Энем уже открыты. Сенаторы осмотрели отремонтированные помещения, а также побывали на занятиях творческих коллективов — народного хора «Зарница», образцового ансамбля адыгского танца (ОААТ) «Пламя», ОААТ «Молодость Адыгеи», образцового фольклорного ансамбля «Родничок». Алексей Русских отметил важность повышения профессионального мастерства коллективов. Представители муниципалитетов отметили, что новые условия в доме культуры «Факел» и КСДЦ п. Энем позволяют расширить деятельность учреждений, повысить творческий потенциал и мастерство участников самодеятельных коллективов.