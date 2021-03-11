Челябинск, , 09:35 — REGNUM В Челябинской области за 10 марта выявили 142 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Ранее, 9 марта, в регионе обнаружили 145 новых носителей вируса, а 8-го — 149. Таким образом, число новых выявленных заразившихся продолжает снижаться.

Всего с начала пандемии в регионе выявили уже 53 910 заразившихся. Из них выздоровели 46 605. Больных COVID-19 насчитывается 5104 человека.