Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 09:34 — ИА Регнум. После задымления на станции метро «Маяковская» в Петербурге полностью остановлено движение по третьей (зелёной) линии метрополитена. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Маяковская»

«С 09:21 движение по Линии 3 не осуществляется, станции закрыты для входа пассажиров», — говорится в сообщении.

Напомним, с 08:59 мск было прекращено движение на участке от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского 1». От «Площади Александра Невского 1» в сторону «Василеостровской» движение какое-то время сохранялось.

По сообщениям очевидцев, в тоннеле у «Маяковской» загорелся кабель, из-за чего станцию и тоннели заволокло дымом. На месте работают пожарные.