Лос-Анджелес, США, , 09:33 — REGNUM В Сети появился официальный постер будущей экранизации видеоигры Mortal Kombat. Его опубликовали 10 марта на официальной странице фильма в Twitter.

https://twitter.com/MKMovie/status/1369694546607697920

На постере изображены центральные персонажи фильма: Коул Янг, Соня Блейд, Джакс, Скорпион, Саб-Зиро, Шан Цзун, Милина и Кабал. Стоит отметить, что до этого создатели картины ни разу не показывали, как в экранизации будет выглядеть Кабал.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма Mortal Kombat состоится 16 апреля 2021 года. Картина будет доступна как в кинотеатрах, так и на сервисе HBO Max.

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