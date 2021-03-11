Пекин, , 09:33 — REGNUM Военно-морской флот Народно-освободительной армии недавно ввел в строй свой второй ракетный эсминец типа 055 и назвал его «Лхаса», в честь столицы Тибетского автономного района, сообщает 11 марта газета China Daily.

Источники сообщили, что «Лхаса» частью Северного флота ВМС НОАК и базируется в порту Циндао, провинции Шаньдун, в качестве своего порта приписки.

Корабль принадлежит к новейшему в стране классу эсминцев, снабженных управляемыми ракетами. По данным источников, он имеет водоизмещение более 12 000 тонн и оснащен новыми видами противовоздушного, противоракетного, противокорабельного и противолодочного вооружения.

Судно имеет 112 вертикальных пусковых установок, способных стрелять различными видами ракет, в том числе китайскими крылатыми ракетами дальнего действия наземного базирования. Считается, что его огневая мощь вдвое больше, чем у эсминца типа 052D, ранее самого крупного и мощного надводного боевого корабля ВМС НОАК.

Тип 055 часто считается крейсером за пределами Китая, поскольку его большие размеры и тяжелое водоизмещение сравнимы с крейсером класса «Тикондерога» Соединенных Штатов. Основываясь на спутниковых снимках, западные аналитики подсчитали, что тип 055 имеет около 180 метров в длину и 21 метр в ширину.

Первый корабль типа 055, «Наньчан», публично дебютировал на морском параде в апреле 2019 года, в честь празднования 70-й годовщины основания военно-морского флота НОАК. Он также входит в состав Североморского флота.

По словам главного редактора журнала «Современные корабли» Цуй Иляна, поступление этого класса на вооружение стало важной вехой в стратегической трансформации военно-морского флота НОАК и существенно повысит оперативно-маневренные возможности флота на дальних расстояниях, а также боевую мощь его авианосных боевых групп.

По словам наблюдателей, по меньшей мере восемь кораблей типа 055 было построено на судостроительной верфи Даляня в провинции Ляонин и на судостроительной верфи Цзяннань в Шанхае.