Берлин, , 09:35 — REGNUM Базовая комплектация седана Mercedes-Maybach S-Class нового поколения будет стоить 185 950 долларов (около 13,69 млн рублей). Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Таким образом, начальная версия новинки будет на 25 000 долларов (1,84 млн рублей) дороже, чем базовая комплектация кроссовера Mercedes-Maybach GLS. И на 75 000 долларов (5,52 млн рублей) дороже Mercedes-Benz S-Class.

Начальная версия Mercedes-Maybach S-Class укомплектована бензиновым четырёхлитровым турбированным движком производительностью 496 л. с. У автомобиля просторный задний ряд благодаря увеличенной колёсной базе.

Также автопроизводители оснастили модель аудиосистемой Burmester с 30 динамиками, передними креслами с массажем и опцией ароматизации воздуха в салоне.

Ранее тюнинговая компания Posaidon увеличила мощность мотора Mercedes-AMG S63 Coupe до 940 л. с.

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