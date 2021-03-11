Хабаровск, , 09:37 — REGNUM В Хабаровском крае стартовал конкурс «Учитель года» — педагогам предстоит состязаться в нескольких номинациях. Все призеры получат денежные премии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Предлагается шесть номинаций: «Лучший учитель года», «Лучший учитель-дефектолог года», «Лучший учитель родного языка года», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ года», «Лучший воспитатель года» и «Лучший педагог-психолог года».

Конкурс проходит раз в два года. В 2019 году победила учитель английского языка школы №12 в Хабаровске Ольга Богачева.

В этом году на участие в конкурсе подано 93 заявки из 15 районов края. Все они представляют 15 краевых образовательных организаций.

После заочного тура участников ждут очные конкурсные испытания. В суперфинал выйдут всего шесть учителей — победители каждой номинации. Их ждёт последний этап соревнований — «Пресс-конференция «Вопрос учителю».

По итогам конкурса будет выбран абсолютный победитель, которому вручат почетную статуэтку «Большой Хрустальный пеликан» и денежную премию в размере 100 тыс. рублей. Остальные финалисты также станут обладателями почетных статуэток и премий в размере 50 тыс. рублей. Лауреаты получат по 25 тыс.

Победители номинаций получат возможность представить Хабаровский край на заключительных этапах всероссийских конкурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина стартовал окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».