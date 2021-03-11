Новосибирск, , 09:32 — REGNUM Пост начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска занял заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления потребительского рынка города Виталий Витухин. Соответствующее распоряжение подписал мэр Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 9 марта Александр Люлько был уволен с должности главы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства. По данным местных СМИ, он написал заявление по собственному желанию.

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Согласно официальным данным, Виталий Витухин окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-механик», в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы. Он работал в МП «Экзотиктур», НПЦ «Адалит», ООО «Ювелирный центр «Адалит-96». С 1999 по 2015 годы возглавлял ЗАО «Новосибирский ювелирный завод «Адалит». В 2015—2017 годы работал заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальником управления потребительского рынка Новосибирска, заместителем начальника департамента земельных и имущественных отношений — начальником управления потребительского рынка города. А с 2017 по 2021 год занимал должность заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальника управления потребительского рынка.