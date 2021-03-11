Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чувашии в 2021 году стоимость путёвок в санаторно-курортные и оздоровительные детские лагеря вырастет на 3,5%. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Цены на путёвки пересчитали с учётом инфляции. В целом расходы выросли на 3,5%.

Согласно постановлению, средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (сезонного или круглогодичного действия) вырастет на 539 рублей — с 15 411 рублей до 15 950 рублей. В санаторно-курортных организациях суточные расходы на одного ребёнка подорожали на 34 рубля — с 963 до 997 рублей. Отметим, что в данных организациях дети отдыхают 21 — 24 дня.

В детских специализированных (профильных) лагерях плата вырастет на 28 рублей — с 808 до 836 рублей на одного ребёнка в сутки.

В документе отмечается, что родители оплачивают 5% от общей стоимости путёвки, если семья находится в трудной жизненной ситуации. Малоимущие семьи в зависимости от среднедушевого дохода оплачивают от 20% до 50%. Бесплатно путёвки предоставляются безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним, детям из многодетных семей, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии пересчитали стоимость путёвок в детские лагеря