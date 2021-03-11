Вашингтон, , 09:32 — REGNUM США должны добиваться с Северной Кореей нормализации отношений, в рамках которой Вашингтон мог бы убедить Пхеньян отказаться от угрожающих американской территории баллистических ракет в обмен на снятие санкций, пишет бывший политический аналитик Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США Беннетт Рамберг в статье, вышедшей 9 марта в Project Syndicate.

«После того как Северная Корея провела публичную демонстрацию новых межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок, вновь появились опасения по поводу рисков, которые режим в Пхеньяне представляет для материковой части США», — отметил аналитик.

«По мере того как администрация президента Джо Байдена проводит анализ политики США в отношении КНДР за последние четыре года и пытается извлечь уроки из посвященного ядерному оружию саммита Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, ей следует рассмотреть новый подход к контролю над вооружениями», — добавил он.

На фоне «ожидаемого» провала попыток добиться ядерного разоружения КНДР администрации Трампа, а также неудач его предшественников Барака Обамы, Джорджа Буша — младшего и Билла Клинтона, встает один фундаментальный вопрос: есть ли будущее у того или иного договора о контроле за вооружениями на полуострове. По мнению Рабмерга, добиться такого результата возможно, но не в рамках нынешнего подхода, который требует от Пхеньяна отказаться от ядерного оружия — основного средства обеспечения своей безопасности для северокорейского режима и рычага давления в отношениях с Южной Кореей. Поэтому необходимо сделать так, чтобы КНДР никогда не пошла на применение своего ядерного оружия.

«Для реализации этой цели потребуется сочетание классического сдерживания и нового дипломатического мышления — в частности, нормализация отношений между США и Северной Кореей», — продолжил он.

В истории уже есть примеры, когда благодаря нормализации отношений, подкрепленной сдерживанием, удалось проложить к достижению соглашений по ядерному потенциалу стран. В частности, таким примером стали КНР и США: какой бы опасной ни считалась Северная Корея сегодня, Китай времен холодной войны под руководством Мао Цзэдуна представлял гораздо большую угрозу американским интересам. Однако несмотря на это, США не пошли на то, чтобы разбомбить Китай, тогда как после визита Ричарда Никсона и достигнутой при Джимми Картера нормализации отношений удалось нейтрализовать озабоченность Вашингтона.

Безусловно, из-за огромной важности ядерного оружия для выживания северокорейского режима любые шаги по нормализации будут сопряжены с определенными сложностями, в частности, в вопросе о том, как именно выстраивать дипломатические отношения: нужно ли начинать этот процесс с открытия посольств в обеих странах в надежде, что это вызовет доверие и позволит Вашингтону и Пхеньяну решать важные вопросы, или же сразу посредством переговоров приступить к обсуждению важных тем.

В любом случае выделяются два приоритета. Северная Корея нуждается в том, чтобы с нее сняли международные экономические санкции, тогда как для США важно лишить Северную Корею возможности нанести по ней удар межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Как признали в самом Пхеньяне, из-за санкций, неумелого экономического управления, стихийных бедствий и пандемии COVID-19 экономика Северной Кореи нуждается в оздоровлении. Для США, у которых в настоящее время нет эффективной противоракетной обороны, перспектива оказаться в ядерном прицеле Северной Кореи неприемлема.

«Может ли это указывать на возможный компромисс, а именно на отмену санкций в обмен на ликвидацию ракет?» — задался вопросом Рамберг.

В рамках такой следки ядерные силы театра военных действий Северной Кореи остались бы нетронутыми, тогда как удалось бы добиться оздоровления северокорейской экономики. При этом при этом риск превентивного американского удара был бы также снижен. При таком развитии событий и сами США можно было защитить от возможного удара Северной Кореи межконтинентальными баллистическими ракетами.

«Чтобы определить, будет ли режим Кима готов к проведению серьезных переговоров, администрация Байдена могла бы первоначально поддержать так называемую дипломатию второго плана. В ее рамках бывшие представители правительства США и неправительственных организаций должны проводить неформальные встречи с северокорейскими официальными лицами в третьих странах», — предложил Рамберг, по словам которого в случае наличия интереса со стороны Пхеньяна должен быть открыт путь к формальным переговорам.

«Самым простым для США вариантом стало бы возращению к неудачным попыткам убедить Северную Корею пойти на разоружение. Задача будет заключаться в том, чтобы убедить лидеров с обеих сторон, что нормализация дипломатии, ведущая к компромиссу между отказом от межконтинентальных баллистических ракет и снятием санкций, является лучшей возможностью», — заключил он.