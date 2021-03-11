Нью-Йорк, США, , 09:31 — REGNUM Несмотря на то, что Сирия ушла с первых полос и уже не так активно обсуждается на федеральных каналах, ситуация в стране остаётся «кошмаром». Этот «страшный сон» длится уже десять лет и почти половина детей Арабской Республики и дня не прожили без войны, а 60% сирийцев рискуют столкнуться с голодом. Об этом в десятую годовщину начала конфликта в САР заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, передаёт Reuters.

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«Невозможно полностью оценить масштабы разрушений в Сирии, но её народ пережил величайшие преступления, свидетелями которых мир стал в этом столетии. Масштабы зверств потрясают», — подчеркнул генсек ООН.

Гутерреш указал на то, что конфликт в Сирии заставляет задуматься об эффективности имеющихся у международного сообщества инструментов по урегулированию таких ситуаций.

«Очевидно, что если война длится десять лет, то действующая система международной безопасности не эффективна. Это дает пищу для размышлений для всех заинтересованных сторон», — сказал Гутерреш.

Он уточнил, что это касается ООН с Советом Безопасности, а также и других международных институтов и механизмов.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Жертвами конфликта, по оценкам ООН, только за 2020 год стали почти 6,8 тыс. человек. Годом ранее в САР насильственной смертью погибло более 10 тыс. человек. При этом общее число жертв войны в Сирии оценивается в 387 тыс. человек. Из них 117 тыс. — это мирные граждане.