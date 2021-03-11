Бишкек, , 09:32 — REGNUM Парламент Киргизии принял законопроект, согласно которому референдум о внесении изменений в конституцию страны назначен на 11 апреля. Об этом 11 марта сообщает киргизское агентство 24.kg.

«Жогорку Кенеш (парламент Киргизии — ред.) принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Киргизской Республики» во втором и третьем чтениях», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из 100 депутатов, которые прошли регистрацию для участия в голосовании, 94 проголосовали за данный законопроект и еще шесть — против. При этом, как отмечают авторы законодательной инициативы, референдум будет проведен 11 апреля вместе с выборами в местные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что киргизские и турецкие власти должны приложить максимум усилий для наращивания товарооборота до $1 млрд (74,2 млрд рублей).