Красноярск, , 09:30 — REGNUM Учитель красноярской школы на улице Тельмана заявила о том, что детей в школьной столовой кормят отходами. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях.

По словам педагога, работники столовой собирали еду со стола, на который ставят недоеденные порции после первой смены, и подавали её уже для второй смены.

Работники столовой на претензии учителя ответили, что откладывают эти продукты питания для себя.

Как сообщили в управлении образования Красноярска, в столовой указанной школы уже работает специальная комиссия Центра питания. Выявлены нарушения технологического процесса, передаёт «7 канал Красноярск». В частности, выяснилось, что тарелки с готовым блюдом ставили одна на другую. Итоги работы комиссии обещают объявить позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале-марте 2021 года в Красноярске произошло массовое отравление школьников Октябрьского и Советского районов. Иерсиниозом заболели более 100 детей. Источником заражения стали салаты из свежих овощей. По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела.

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