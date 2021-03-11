Эдмонтон, Канада, , 09:29 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Эдмонтона» хет-трик оформил форвард Леон Драйзайтль, ещё по шайбе забросили Дарнелл Нурс, Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид и Джеймс Нил. У «Оттавы» точным броском отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, на счету команды 34 очка. «Оттава» идёт на седьмом месте с 19 очками.

Читайте также: «Колорадо» в овертайме вырвал победу у «Аризоны» в матче НХЛ