Барун-Хемчикский район, Тува, , 09:29 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по итогам проверки исполнения законодательства при строительстве ясельных пристроек к детским садам в Барун-Хемчикском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, работы велись в рамках нацпроекта «Демография».

Сотрудники надзорного ведомства установили, что ясельную пристройку к детсаду Дамырак ввели в эксплуатацию без заключения стройнадзора. В помещении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

«Несмотря на имеющиеся недостатки, которые создают угрозу безопасности, жизни и здоровью 30 малолетних детей, посещающих 2 ясельные группы, руководство детского сада не приняло меры по недопущению детей», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим районный прокурор направил иск в суд с требованием признать недействительным ввод объекты в строй и приостановить работу детского сада. Уголовное дело возбуждено по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц».

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