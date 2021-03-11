Сургут, Югра, , 09:29 — REGNUM В Югре бывшего оперуполномоченного Сургутского линейного отдела МВД обвиняют в подбросе наркотиков гражданину и в получении взятки с вымогательством. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник линейного отдела полиции задержал гражданина, который, по его мнению, разыскивал в городе Сургуте «закладку» с наркотиком.

«Не дождавшись, когда заказчик самостоятельно найдёт свой товар, оперуполномоченный отвёз его к месту «закладки», отыскал её и лично положил в карман задержанного», — сообщает транспортная прокуратура.

Впоследствии в отношении задержанного гражданина было возбуждено и направлено в суд уголовное дело за хранение наркотических средств.

В апреле 2020 года этот же оперуполномоченный вымогал взятку у другого задержанного с наркотиками гражданина. В итоге, за 15 тыс. рублей полицейский высыпал на землю часть запрещённых веществ на землю.

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.