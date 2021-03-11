Черновцы, Украина, 11 марта 2021, 09:31 — REGNUM 30% работников медицинских учреждений украинского города Черновцы согласились вакцинироваться от COVID-19 индийской вакциной Covishield. Об этом заявил мэр города Роман Кличук 10 марта в интервью изданию «Новое время».
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Он рассказал, что из 500 доз вакцины, полученных больницами Черновцов, были использованы всего 37.
Чиновник уверен, что такая ситуация сложилась из-за целенаправленной информационной кампании против индийской вакцины.
Мэр добавил, что места, выделенные в городских больницах для пациентов с COVID-19, заполнены на 93%, при этом «медики валятся с ног». Ситуация в целом тяжёлая, но не катастрофичная.
Напомним, ранее заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак рассказала, что персонал городской больницы №3 в полном составе отказался от вакцинации.
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