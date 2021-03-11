Москва, , 09:26 — REGNUM Сотрудники МЧС РФ взяли на контроль участки рек в стране, где существует опасность заторов. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе министерства.

«На контроле МЧС находится развитие процессов весеннего половодья на 629 затороопасных участках», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что из них 170 затороопасных участков, где толщина льда превышает среднемноголетние значения или имеются предпосылки к осложнению гидрологической обстановки.

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Для моделирования складывающейся обстановки эффективно применяется система космического мониторинга и беспилотные авиационные системы, подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось уменьшить ущерб от лесных пожаров и паводков в 2020 году на фоне 2019 года.

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