Сеул, , 09:28 — REGNUM 11 марта в столице Южной Кореи состоялась церемония награждения ветеранов Корейской войны (1950−1953 гг.) высшей военной наградой Франции. Об этом сообщает Oh My News со ссылкой на представителей министерства по делам патриотов и ветеранов Республики Корея.

По их словам, 93-летний Пак Тон Ха и 90-летний Пак Мун Чжун удостоены Воинской медали (la Medaille Militaire). Награды ветеранам вручил посол Франции в Южной Корее Филипп Лефор.

Известно, что 31 марта 1951 года ветераны Корейской войны были прикомандированы к французскому батальону сил ООН, после чего принимали участие в ряде крупных сражений в составе батальона. Ежегодно Пак Тон Ха и Пак Мун Чжун посещают мероприятия для ветеранов во Франции и являются живыми свидетелями дружественных отношений между странами.

В годы Корейской войны Франция направила на Корейский полуостров 3421 солдата. Из них 262 человека погибли, семь пропали без вести, 1008 получили ранения.