Кемерово, , 09:24 — REGNUM В Кемеровской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 11 марта, за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — столько же.

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«Кемерово — 14, Новокузнецк — девять, Междуреченск — шесть, Анжеро-Судженск — четыре, Прокопьевск — три, Юрга — три, Кемеровский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Белово — два, Мыски — два, Осинники — два, Юргинский МО — два, Гурьевский МО — один, Топкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 48 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 321 случай заражения коронавирусом, 31 397 человек выздоровели, 574 пациента скончались.