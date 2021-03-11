Ташкент, , 09:23 — REGNUM Руководство компании «Узбекистанские железные дороги» (УЖД) прокомментировало возмущения работников мостостроительного отряда, сообщили в пресс-службе компании.

В УЖД отметили, что автор видеоролика, опубликованного в сети, приводит не точные данные по выплатам заработной платы. На видео работники возмущены задержками в выплатах.

В компании уточнили, что долг по зарплате за январь полностью погашен. Кроме того, зарплата выплачивается до конца следующего месяца после отчетного. Таким образом, зарплату за февраль работники получат до конца марта.

Руководство треста «Куприккурилиш» («Мостстрой») провело с работниками разъяснительную работу. Условия выплат заработной платы закреплены в коллективном договоре между администрацией треста и профкомом.