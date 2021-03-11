Москва, , 09:23 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале пояснил преимущества указа, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода:

«Цимес в том, что этим Указом поставлена точка в многолетнем споре либералов и патерналистов. Первые ратовали за выплату пособий исключительно тем, кто получает мало. Вторые — о выплатах вне зависимости от благосостояния семей. Отныне детские выплаты станут дифференцированными, но все так же доступными всем.

Остаётся горько сожалеть о том, что власть додумалась до этого лишь на третьем десятке лет правления Путина. Если бы подобное движение началось на десяток лет раньше, сейчас мы бы жили в несравненно более справедливом государстве. И детских пособий было бы не с десяток, как у нас, а под 50, как во Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, указ о ежемесячных финансовых выплатах семьям с детьми подписал президент России Владимир Путин. В тексте указа обозначены схемы расчета выплат на детей в зависимости от доходов семьи.

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