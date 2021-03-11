Самара, , 09:25 — REGNUM Уголовное дело после схода с рельсов вагонов с углем возбуждено в Самарской области. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 8 марта в Самарской области на станции Правая Волга четыре вагона, груженных углем, сошли с рельсов. К счастью никто не погиб и не пострадал. Было повреждено порядка 800 метров железнодорожного полотна. В результате этого, собственникам вагонов и Куйбышевской железной дороге был причинен ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на станции Правая Волга сошли с рельс четыре вагона, в том числе один вагон опрокинулся.

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