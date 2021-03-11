Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве в жилых кварталах, построенных по программе реновации, возведут более 40 спортивных объектов и сооружений, сообщили в Стройкомплексе.

Также кроме физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-досуговых объектов в кварталах реновации будут построены социальные объекты.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин считает, что программа реновации соответствует мировым принципам Urban health («здоровый город»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году по реновации планируется построить около 100 жилых домов.

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