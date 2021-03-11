Кишинёв, , 09:23 — REGNUM В Молдавии в течение суток 10 марта выявили 1753 случая заражения коронавирусом в ходе 4866 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 198 228 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 174 099 человек, в том числе 958 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4353 пациента с COVID-19, из которых 337 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4183 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 33 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 873 случая заражения коронавирусом в результате проведения 1898 тестов. Выздоровевшими врачи признали 899 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время ухудшается эпидемиологическая ситуация. Больницы в стране переполнены. 33 умерших за сутки пациента с COVID-19 является антирекордом для республики.

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