Шанхай, Китай, , 09:22 — REGNUM Шанхайские исследователи разработали новый тип полностью гибкой ткани с дисплейной системой, которая позволит людям получать и отправлять сообщения, читать текст или делать записи уже в ближайшем будущем, сообщает 11 марта газета China Daily.

Благодаря независимым исследованиям и разработкам, группа исследователей из отдела полимеров Университета Фудань создала два новых функциональных волокна — полимерное композитное волокно, снабженное активным люминесцентным материалом, и прозрачное проводящее полимерное гелевое волокно.

В процессе производства ткани переплетение основы и утка может естественным образом образовать точечную матрицу, подобную матрице пикселей на экране цифрового дисплея. Благодаря этому процессу два волокна могут образовать электролюминесцентный блок.