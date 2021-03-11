Хабаровск, , 09:34 — REGNUM В Хабаровском крае обсуждается возможность трудоустройства осужденных к принудительным работам в компанию общественного питания, которая обеспечивает питанием пассажиров в самолётах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

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У компании в сфере общественного питания в Хабаровске объём выпускаемой продукции составляет до 6,5 тыс. рационов в сутки. Она сотрудничает с более 60 авиаперевозчиками, работающими как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, а также обеспечивает питанием «литерные» правительственные рейсы первых лиц государства.

На данный момент достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве компании и УФСИН.

«В результате диалога рассмотрены потенциальные вакансии, которые смогут занять осужденные в этой компании, речь шла о работе фасовщиками, поварами, грузчиками и разнорабочими», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стимулирующих мер для организаций, которые привлекают к труду осуждённых, помогут решить вопрос с трудоустройством людей, отбывающих наказание в российских колониях, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.