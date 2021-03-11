Варшава, , 09:20 — REGNUM Власти Польши приняли решение выдворить одного из сотрудников белорусского посольства в стране — его объявили персоной нон-грата. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявили 10 марта в министерстве иностранных дел Польши.

«Это решение является ответом на вчерашнее выдворение польского дипломата из генерального консульства в белорусском Бресте, которое мы воспринимаем как очередную недружественную и необоснованную акцию белорусских властей», — сказал замминистра Марцин Пшидач.

Замглавы польского МИД также добавил, что польская сторона считает решение белорусских властей «попыткой отвлечь внимание от сложной ситуации в стране», а также призывает власти в Минске начать диалог с оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Минск принял решение о высылке из страны Ежи Тимофеюка — сотрудника генерального консульства Польши в Бресте. Там объяснили это тем, что дипломат принимал участие в мероприятиях по случаю Национального дня памяти «проклятых солдат».

В Белоруссии считается, что антикоммунистические активисты в 1940-х годах, прозванные «проклятыми солдатами», причастны к убийствам этнических белорусов, проживавших на востоке Польши.