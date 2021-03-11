Березники, Пермский край, , 09:19 — REGNUM Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор в отношении капитана — сменного механика теплохода ООО «Вятское речное пароходство». Мужчина нарушил правила безопасности движения, что привело к столкновению теплохода с мостом, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В мае 2020 года на Каме произошло столкновение теплохода, который буксировал плавкран и груженую баржу, с автомобильным мостом через реку в районе Березников.

Суд признал капитана речного судна виновным в совершении преступления по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлеки по неосторожности причинение крупного ущерба»). Он оштрафован на 120 тыс. рублей.

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