Токио, , 09:23 — REGNUM Минута молчания в память о погибших при землетрясении на северо-востоке Японии в 2011 году, в результате которого произошло цунами и крупнейшая после Чернобыля авария на АЭС в Фукусиме, прошла в ходе поминальной церемонии в Национальном театре Токио. Об этом 11 марта сообщает телекомпания NHK.

При этом в данной церемонии принимали участие Император Японии Нарухито и императрица Масако, премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, а также родственники погибших в результате землетрясения и цунами. Количество участников было из-за пандемии сокращено.

В минувшем году данная церемония, которая проходит каждый год, была отменена из эпидемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Японии пройдёт церемония памяти жертв землетрясения и цунами, которые 10 лет назад унесли жизни нескольких тысяч человек на северо-восточном побережье страны и привели к аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».