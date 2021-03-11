Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В Чувашии ещё один житель лишился крупной суммы, поверив мошенникам. Он остался без 700 тыс. рублей, оформив 12 займов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Жертвой стал 39-летний чебоксарец, который обратился в полицию 9 марта. По его словам, ему позвонил незнакомец, представившись сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что он может получить компенсацию в рамках уголовного дела, заведённого в отношении организации по продаже пищевых добавок.

«Затем с ним связался «адвокат», запросивший за свои услуги 64 тыс. рублей, звонили ещё «юристы» и «страховые агенты», — говорят в министерстве.

По данным правоохранителей, чебоксарец взял 12 займов. Он прекратил оформлять кредиты после того, как банковский служащий объяснил, что происходит. Ущерб составил 700 тыс. рублей.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Порецком районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшей заведующей детским садом, которую обвиняли в мошенничестве. Ущерб оценён следствием почти в 180 тыс. рублей. Решением суда фигурантке уголовного дела назначен условный срок.

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