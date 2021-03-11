История вопроса

Минэкономразвития в феврале 2020 года подготовило законопроект о проведении «гаражной амнистии». Министерство предложило особый механизм оформления прав граждан на участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых стоят гаражи. Однако в итоге законопроект был внесен в Госдуму сенаторами и депутатами от "Единой России" в декабре 2020 года. По данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными в стране являются более 3,5 млн гаражей.