Москва, 11 марта 2021, 09:15 — REGNUM В Госдуме предлагают дать инвалидам право бесплатно размещать гараж рядом с домом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, соответствующую поправку подготовили депутаты от «Единой России».
Поправка предложена ко второму чтению законопроекта о «гаражной амнистии».
Еще одна поправка предполагает распространение «гаражной амнистии» на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами.
Второе чтение законопроекта о «гаражной амнистии» пройдет 16 марта.
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