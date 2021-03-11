Пекин, 11 марта 2021, 09:15 — REGNUM Командование восточного военного театра Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) мобилизовали силы для мониторинга прохода через Тайваньский пролив эскадренного миноносца США John Finn, сообщает 11 марта газета China Daily.
Движение миноносца 10 марта знаменует третий переход американских военных кораблей через Тайваньский пролив в этом году. Эскадренный миноносец USS John Finn (DDG-113) входит в состав ударной группы авианосца «Теодор Рузвельт» Седьмого флота США.