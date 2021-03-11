Пекин, , 09:15 — REGNUM Командование восточного военного театра Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) мобилизовали силы для мониторинга прохода через Тайваньский пролив эскадренного миноносца США John Finn, сообщает 11 марта газета China Daily.

«США раскручивают этот шаг с военным кораблем, подавая неверный сигнал и намеренно осложняя региональную ситуацию, ставя под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против таких действия», — заявил старший полковник Чжан Чуньхуэй, добавив, что силы под его командованием всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности, готовые отреагировать на любые провокации и угрозы.

Движение миноносца 10 марта знаменует третий переход американских военных кораблей через Тайваньский пролив в этом году. Эскадренный миноносец USS John Finn (DDG-113) входит в состав ударной группы авианосца «Теодор Рузвельт» Седьмого флота США.