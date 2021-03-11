Москва, , 09:14 — REGNUM В Москве пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится 13 и 14 марта в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Региональный этап будет объединять Москву и Подмосковье. Участвовать в соревновании смогут дети и подростки возрастом от шести до 16 лет.

«Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира — спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания», — заявила Сергунина.

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