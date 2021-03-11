Будапешт, , 09:13 — REGNUM Футболисты «Ливерпуля» тщательно готовились к матчу Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» и сыграли очень хорошо. Об этом 11 марта заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Готовились мы тщательно. Сегодня мы здорово отработали в обороне — команда сыграла очень хорошо», — сказал Клопп.

Он отметил, что команде требовалось переключиться от неудач в Английской премьер-лиге (АПЛ) и пробовать играть по-другому. Чтобы победить, игрокам пришлось выполнять на поле черновую работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей со счётом 4:0.

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