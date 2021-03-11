Оренбург, , 09:12 — REGNUM В Оренбургской области выросла среднемесячная заработная плата работников АПК. По данным Оренбургстата, рост составил 11%, сообщает минсельхоз региона.

В 2019 году среднемесячная заработная плата сельхозпроизводителей составляла 18 509,2 рублей. В 2020 году ее размер вырос до 20 541,1 рубля.

«Данный уровень заработной платы будет учитываться при предоставлении субсидий в 2021 году. Так, как получатель субсидии обязан обеспечить уровень среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, не ниже 20 541,1 рубля», — отметили в министерстве.

Добавим, в 2020 году средняя заработная плата по региону составила 35 011 рублей.

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